المبعوث الأممى لدى ليبيا يناقش مع وزير خارجية إيطاليا الأزمة الليبية

>التقى الممثل الخاص للأمين العام فى ليبيا مارتن كوبلر بوزير الخارجية الإيطالى جنتلونى وذلك لبحث الأزمة الليبية الراهنة وسبل العودة للمباحثات بين الفرقاء الليبيين.

وذكرت مصادر إعلامية اليوم ، أن اللقاء بين الجانبين عقد بالعاصمة الإيطالية روما ، ويأتى بهدف الإستفادة من الدعم الدولى لإقرار الإتفاق الليبى بأسرع وقت.

كان كوبلر طالب الليبين خلال مؤتمر عقده بطرابلس أمس مع نائب رئيس المؤتمر الوطنى العام عوض عبد الصادق التقدم بالعملية السياسية "مع عدم التغيير فى نص الاتفاقية التى توقف عندها المبعوث الأسبق برناردينو ليون وإذا كانت هناك أمور لم يتم حلها فمن الممكن مناقشتها.

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