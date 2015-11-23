قوات الأمن تضبط مواطن يروج لأحد المرشحين بدائرة زفتى بالغربية

تمكنت قوات الأمن المعنية بتأمين انتخابات قرية تفهنا العزب التابعة لدائرة مركز زفتي ، من ضبط " وجدي م" موظف بالوحدة المحلية بقرية تفهنا العزب ، أثناء قيامه بعمل دعاية انتخابية لأحد المرشحين ، وجار تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن من لهم حق التصويت في نطاق دوائر المحافظة يبلغ 3 ملايين و129 ألفا و134 ناخبا، ومن لهم حق التصويت من الذكور مليون و550 ألفا و188، والإناث مليون و578 ألفا و946، موزعين على 9 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد اللجان التي سيتم التصويت بداخلها 1417 لجنة داخل 702 مركز انتخابي ومخصص لها 24 نائبًا فردى، و7 نواب بالقائمة ليصل عدد النواب الممثلين عن محافظة الغربية إلى 31 نائبًا.

يتنافس فى دائرة بندر طنطا 39 مرشحا مقابل 30 بدائرة مركز طنطا، و50 في دائرة بندر المحلة، و26 بدائرة مركز المحلة، و21 بدائرة مركز كفر الزيات، و22 مرشحا بدائرة مركز زفتى، و20 بدائرة مركز السنطة، و37 بدائرة مركز قطور، و18 مرشحا بمركز سمنود.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا في 102 دائرة بـ13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين، حيث تتنافس بقطاع القاهرة، الذي يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالي 180 مرشحا وهى "في حب مصر، والنور، والتحالف الجمهوري وتيار الاستقلال". ويبلغ نصيب القاهرة من الـ6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا، الذي يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، تغرد "في حب مصر" منفردة، وتحتاج لحصد مقاعدها الـ15 الحصول على 5% فقط من أصوات الناخبين وإلا أُعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع. ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردي من خلال 203 دوائر، 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبان"، و49 دائرة "3 نواب"، و18 دائرة "4 نواب"، إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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