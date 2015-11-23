ألفيش يطلق 10 رصاصات بعد الكلاسيكو ' الفوز 100-0 فيه احترام لريال مدريد '

الفوز 4-0 على ريال مدريد في الكلاسيكو، تعرضه للضرب بدون كرة من كريستيانو رونالدو، واستمراره مع برشلونة. هذا ما تحدث عنه داني ألفيش الظهير الأيمن للفريق الكتالوني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وأطلق ألفيش كعادته العديد من التصريحات المثيرة للجدل خلال المؤتمر الذي يسبق مواجهة روما على ملعب كامب نو غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وكل ما يلي على لسان ألفيش ..

"السر في الفوز على ريال مدريد يكمن في امتلاك فريق عظيم يلعب كرة القدم".

"صديقتي تثيرني أكثر من مباراة أتعرض فيها للضرب".

"لا أتمنى أن يؤدي ريال مدريد بشكل سيء، أتمنى مزيد من السوء لهم".

"برشلونة صنع ثورة في كرة القدم منذ عهد جوارديولا".

"احترام الخصم يعني تسجيل الهدف الرابع والخامس وحتى الثامن، هذا ما تعلمناه من جوارديولا".

"لو استطعنا الفوز بهذه المباريات 100-0 سيكون أفضل من 4-0".

"في هذا الكلاسيكو، اعتقد أن عقدة النقص لدى المنافس أكثر ما يلفت الانتباه".

"لا اهتم بما فعله كريستيانو رونالدو، فهو يحب أن يعيش دور البطولة".

"يبدو أن كان هناك حملة لإخراجي من برشلونة".

"عندما ينافسني الآخرون، فهم عادة يخسرون".