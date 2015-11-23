نتائج المؤتمر الطارئ.. بيريز يعلن قرارات ريال مدريد عن بينيتث

خرج فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ليعلن عن قرارات إدارة ريال مدريد بخصوص رفائيل بينيتث.

ريال مدريد أعلن عقد مؤتمرا صحفيا طارئا مساء يوم الاثنين لإعلان قرارات جديدة عقب الخسارة القاسية من برشلونة في الكلاسيكو وغضب جماهير الملكي.

برشلونة اكتسح ريال مدريد في الكلاسيكو على سانتياجو بيرنابيو برباعية مقابل لاشيء. (شاهد الأهداف).

لينفجر غضب جماهير ريال مدريد لتطالب برحيل بينيتيث وكذلك وصل الغضب ضد إدارة الملكي. ليخرج بيريز ويعلن عن مؤتمرا طارئا والآن يتحدث.

وأكد بيريز دعم الإدارة بالكامل لبينيتث قائلا: "بينيتث لديه كل دعمنا وثقتنا وعليه مواصلة عمله".

وأضاف "أتفهم غضب الجماهير لكن علينا مواصلة العمل بدون توقف. بينيتث بدأ للتو عمله وأنا متأكد أننا سنحقق الألقاب".

وتطرق رئيس ريال مدريد للحديث عن الحملة التي تُشن ضده قائلا: "الصحفيون يظنون إن بطردي أو رحيلي من ريال مدريد سيكون لديهم سيطرة وتأثير داخل النادي. ولذلك ينشرون أكاذيبهم".

وأكمل حديثه قائلا: "يوجد من يريد إلحاق الضرر بريال مدريد. كل يوم يتم نشر أكاذيب مختلفة".

أعضاء المجلس

وعن باقي أعضاء مجلس إدارة مدريد قال بيريز: "لم يطلب أي أحد من الأعضاء إقالة بينيتيث".

وتابع "علينا تركه يعمل بهدوء. هو لدية كل الحرية للقيام بما يريد في التشكيل. لا أحد مننا يخبره ماذا يفعل".

الكلاسيكو

الضربة القوية جاءت من برشلونة في الكلاسيكو. فماذا حدث لريال مدريد؟

قال بيريز: "لعبنا كلاسيكو سيء هذا بشهادة الجميع. لكن الأمر لم يكن لتخاذل اللاعبين".

وأكمل حديثه قائلا: "أحترم مطالب الجماهير بكل تأكيد وأتفهمها. ولكننا ندعم بينيتث".

وكشف رئيس مدريد عن جلوسه مع اللاعبين عقب المباراة قائلا: "رأيت الجميع يوم السبت عقب الكلاسيكو. تحدثت مع اللاعبين والمدرب. ورأيت بعض اللاعبين متأثرين للغاية من الهزيمة".