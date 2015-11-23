صور| محافظ أسوان يتفقد مصنع الأسماك وارتفاع طاقته الانتاجية لـ100 طن يوميًا‎

قام مصطفى يسري، محافظ أسوان، بتفقد أعمال التشغيل التجريبي لمصنع “مصر- أسوان” لتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، بعد الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 4 مليون جنيه، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمصنع في مطلع نوفمبر الحالي من خلال تجهيز وتعبئة وتغليف 5 طن يوميًا كمرحلة أولي، والتي يتم توريدها من خلال جمعيات الصيد العاملة ببحيرة ناصر لتصل إلى 100 طن يوميًا وهي الطاقة الانتاجية للمصنع، والذي يضم مجمع مصانع منها مصنع للثلج بطاقة 100 طن وآخر للعلف بطاقة 30 طن علف من مخلفات الأسماك.

> ورافق المحافظ في جولته المحاسب شيبه الحمد حسين مدير عام شركة “مصر- أسوان” لصيد وتصنيع الأسماك، ومسئولي شرطة المسطحات، كما قام محافظ أسوان بمتابعة عملية فرز الأسماك المصادة من مياه بحيرة ناصر، وذلك بميناء السد العالي غرب لصيد الأسماك، حيث يقوم أصحاب هذه الكيمات المصادة من الصيادين بتوريدها على الفور للمصنع، ووصلت الكمية اليوم إلى 10 طن، وتم توريدها بالكامل لمصنع “مصر- أسوان” لصيد وتصنيع الأسماك، وقد أكد محافظ أسوان على أن اختيار هذا التوقيت من العام لبدء التشغيل التجريبي لمصنع الأسماك لأن هذه الفترة تمثل بدء الموسم الشتوي، والذي تتميز فيه الأسماك بالأحجام الكبيرة، مما يساهم بدوره في تصنيع منتجات الأسماك المختلفة بالشكل المطلوب داخل المصنع.

كما وجّه مسئولي المصنع إلى ضرورة توزيع وتسويق إنتاج المصنع سواء من أسماك الفيليه أو الأسماك الطازجة الأورجنيك وطرحها بأسعار مخفضة عن أسعار المطروح بالأسواق المحلية بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال منافذ الشركة على مستوى الجمهورية، وأيضاً منافذ وجمعيات وزارة التموين والجامعات المصرية، ومن جانبه أشار شيبه الحمد حسين، إلى أنه يتم حاليًا تجهيز ثلاجة للتجميد والتبريد بطاقة 200 طن لكي تستوعب تخزين الطاقة الإنتاجية للمصنع بالكامل وهي 100 طن يوميًا ليساهم ذلك بدوره في توفير نحو 1500 فرصة عمل، مؤكدًا علي أن العمل يسير على قدم وساق منذ اعطاء محافظ أسوان إشارة التشغيل التجريبي للمصنع بعد توقف دام لنحو 15 عامًا للوصول إلى المستهدف في أقرب وقت.