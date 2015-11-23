«العليا للانتخابات»: إعلان نتائج الحصر العددي للمصريين بالخارج غداً

قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، إن إعلان نتائج الحصر العددي للمصريين بالخارج سيكون غداً.

وأضاف “مروان”، خلال مؤتمر العليا للانتخابات بعد انتهاء عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب مساء اليوم، اللجنة لم تصلها أي شكاوى بخصوص تجاوز حد الإنفاق المالي.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل مصر، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.