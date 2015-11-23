هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بطرد لاجئين الى سوريا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين تركيا بانها تطرد منذ اشهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين الذين يحاولون دخولها فى شكل قانوني، ما يجبرهم على محاولة دخول تركيا بشكل غير قانونى عبر مهربين.

وقال غيرى سيمسون العضو فى المنظمة والذى جمع 51 شهادة من لاجئين سوريين "ان غلق الحدود التركية يجبر نساء حوامل واشخاصا مسنين ومرضى على تحدى حرس الحدود للفرار من فظاعات الحرب فى سوريا".

واضاف "ان تركيا استقبلت بسخاء حتى الان السوريين وتملك تماما الحق فى ضمان امن حدودها، لكن يجب الا تطرد طالبى لجوء فى منطقة حرب".

ومنذ بداية الحرب الاهلية فى 2011 فتح النظام التركى العدو اللدود للنظام السوري، الباب للنازحين السوريين ويستقبل رسميا اليوم 2,2 مليون سورى بدون ان يمنحهم صفة لاجىء او لاجىء سياسى .

وبدأت تركيا قبل اشهر تعزيز الرقابة على حدودها بعدما اتهمها حلفاؤها طويلا بعدم القيام بما يكفى لوقف تدفق الجهاديين الذين ينضمون الى تنظيم داعش بعد عبور اراضيها الى سوريا.