أخبار ليبيا اليوم.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين التبو والطوارق برعاية قطر

تصدر أخبار ليبيا اليوم إبرام اتفاقية لوقف النزاع المسلح بين قبيلتى الـ"تبو" والـ"طوارق" بجنوبى ليبيا تحت رعاية قطر لإنهاء نزاع دامى بين القبيلتين استمر قرابة العام، واتفق ممثلو القبيلتين على إنهاء العداء المسلح عقب مفاوضات كانت قد بدأت بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس الماضى، وإنهاء الاشتباك المسلح بمدينة "أوبارى"، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وفتح الطريق المغلق بين المدينة المذكورة وبلدة سبها.

وبدأت جذور المشكلة فى 17 من شهر سبتمبر عام 2014 وقد خلف النزاع المسلح بين القبيلتين أكثر من 2000 مصاب وحوالى 300 قتيل، وذلك بعد اشتعال مشاجرة بين أفراد أمن من قبيلة الطوارق وفرد من قبيلة التبو.

وشملت أخبار ليبيا اليوم لقاء المبعوث الأممى لدى ليبيا "مارتن كوبلر" بوزير الخارجية الإيطالى "جنتلونى" لبحث الأزمة الليبية ومناقشة السبل التى من شأنها إعادة الوفاق بين الفرقاء الليبيين.

وذكرت مصادر إعلامية أن اللقاء بين الجانبين عقد بالعاصمة الإيطالية روما اليوم الاثنين للاستفادة من الدعم الدولى لإقرار الاتفاق الليبى بأسرع وقت، وكان "كوبلر" قد طالب خلال مؤتمر عقده بطرابلس الأحد مع نائب رئيس المؤتمر الوطنى عوض عبد الصادق التقدم بالعملية السياسية مع عدم تغيير نصف الاتفاقية الذى توقف عنده المبعوث الأممى السابق "برناردينو ليون".

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم استمرار الاشتباكات المسلحة داخل مليشيات فجر ليبيا بالعاصمة طرابلس، فقد استمر النزاع المسلح بين المليشيات المنقسمة على نفسها بضاحية "قصر بن غشير" طيلة يومين، مسفرا عن مقتل اثنين وإصابة خمسة.

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