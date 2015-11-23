مدير أمن القاهرة يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد رامى محمد بمدينة نصر

وصل منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى مدرسة السهيد النقيب رامى محمد المستقبل سابقا بمدينة نصر، حيث تفقد أعمال التأمين بلجان المدرسة وسير العملية الانتخابية.

كثفت قوات الأمن المسئولة عن تأمين اللجان الانتخابية من تواجدها بالمنطقة المحيطة.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.

يتنافس فى دائرة مدينة نصر 62 مرشحًا وحلوان 57 مرشحاً، والساحل 47 مرشحًا، والنزهة ومصر الجديدة 44 مرشحا وعين شمس 44 مرشحًا والزيتون والأميرية 43 مرشحا، والمطرية 40 مرشحًا، والشرابية والزاوية 35 مرشحًا، وروض الفرج، وشبرا 34 مرشحا، والمرج 34 مرشحًا، وحدائق القبة 32 مرشحًا، ودائرة شرق القاهرة 30 مرشحا، والسلام 30 مرشحًا، والوايلى والظاهر 24 مرشحًا، وقصر النيل 20 مرشحا.