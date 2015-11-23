بالصور.. عبد المنعم عمارة يدلى بصوته فى مدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتى

أدلى منذ قليل، الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الاسبق بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمدرسة الابراهيمية بدائرة قصر النيل فى اليوم الثانى للانتخابات البرلمانية.

وقال وزير الشباب والرياضة الأسبق فى تصريحات لليوم السابع، إن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى لجميع المواطنين، مؤكدا أنه لا يوجد سبب لدعم المشاركة فى انتخابات مجلس النواب.

وأضاف عمارة عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات أن البرلمان المقبل عليه دور مهم فى بناء الدولة مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفكر دائما فى المستقبل ويريد تحقيق أحلام الغلابة.

>ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.

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يتنافس فى دائرة مدينة نصر 62 مرشحًا وحلوان 57 مرشحاً، والساحل 47 مرشحًا، والنزهة ومصر الجديدة 44 مرشحا وعين شمس 44 مرشحًا والزيتون والأميرية 43 مرشحا، والمطرية 40 مرشحًا، والشرابية والزاوية 35 مرشحًا، وروض الفرج، وشبرا 34 مرشحا، والمرج 34 مرشحًا، وحدائق القبة 32 مرشحًا، ودائرة شرق القاهرة 30 مرشحا، والسلام 30 مرشحًا، والوايلى والظاهر 24 مرشحًا، وقصر النيل 20 مرشحا.



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