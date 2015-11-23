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الإفتاء : الاتصال الهاتفى بين الأقارب يؤدى الغرض فى صلة الرحم

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الإفتاء : الاتصال الهاتفى بين الأقارب يؤدى الغرض فى صلة الرحم الإفتاء : الاتصال الهاتفى بين الأقارب يؤدى الغرض فى صلة الرحم
قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الاتصال الهاتفي لتعذر الزيارات بين الاقارب يؤدي الغرض في صلة الرحم حيث إن الحياة بها العديد من المشاغل فيصبح الهاتف الوسيلة للتواصل والاطمئنان.

وأضاف "عويضة" خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس" ، أنه لا يجوز ادخال اللبس على المسلمين في اسماء الله الحسنى، وتابع:" ان لفظ ستار من اسماء الله الصحيحة ، وكذلك ستير ، ولا ينبغي ان يلبس المسلم على نفسه أمرا واسعا في أسماء الله الحسنى ".

وعن حكم اختلاف الفتوى التي يحصل عليها الانسان ، قال الشيخ عويضة :" أن اختلاف العلماء في الآراء رحمة فثبتت الرحمة باختلاف المذاهب ، ولا ينبغي ان ينكر رأي ، ولكن يجب على المسلم ان يسال متخصص في مجال الفتوى فليس كل من اعتلى منبرا صالح للفتوى وليس كل من عليه علامات الصلاح صالح للافتاء لأننا نعيش ازمة بسبب التخبط في الفتوى من غير المتخصصين.
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