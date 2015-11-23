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بالصور.. نائب رئيس محكمة النقض: نأمل فى المستقبل تجديد الحبس بالفيديو كونفرانس

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بالصور.. نائب رئيس محكمة النقض: نأمل فى المستقبل تجديد الحبس بالفيديو كونفرانس بالصور.. نائب رئيس محكمة النقض: نأمل فى المستقبل تجديد الحبس بالفيديو كونفرانس
دعا المستشار فتحى المصرى نائب رئيس محكمة النقض، لاستخدام الفيديو كونفراس فى المحاكمات ،لافتا إلى أن ذلك يساهم فى توفير تكلفة نقل للمتهم وعدم هروبه، كما أنه يمكن معالجته ليكون الحوار بين القاضي والمتهم والشهود مسجلا صوتا وصورة، خاصة فى الجلسات المغلقة.
>اليوم السابع -11 -2015

وأضاف المصرى خلال كلمته بمؤتمر توقيع بروتوكول ميكنة محكمة النقض والتقاضى الإلكترونى أن هذا المؤتمر لم يكن يظهر للنور لولا دعم رئيس محكمة النقض الذى وسع فى نطاق قطاع عملى من أجل سرعة انطلاق التطوير التكنولوجى بالمحكمة.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض إلى أنه يجب على شركة "آى فينيس" بتقديم خدماتها بأقل تكلفة وفى أقرب وقت، كى نستطيع تحويل الدعوى الورقية إلى إلكترونية وننتهى من أزمة بسبب سوء الخط وشطب الدعوى ومخازن الأوراق الممتلئة والتقاضى عن بعد وعدم حضور المتقاضين.
>اليوم السابع -11 -2015

واختتم المصرى، حديثه قائلا " لابد وأن تلحق بالعالم الغربى والعربى فى سباق تكنولوجيا المعلومات خاصة فى قضاء مصر الشامخ وقدرته التى تفوقت على أغلب دول العالم".
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- محكمة النقض تعلن تشغيل خدمات التقاضى وتسديد الرسوم إلكترونيا
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مصر 365

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