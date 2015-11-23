فيديو |عمرو عبد الحميد : المستشارة تهاني الجبالي تخرق بالصمت الانتخابي و تفجر مفاجئة‎

كتبت_ إنجي لطفي

استنكر الإعلامى عمرو عبدالحميد برنامجه”الاستحقاق الثالث” المذاع على شاشة “تن”،المؤتمر الصحفى التى عقدته السمتشارة تهانى الجبالى المنسق العام للتحالق الاجتماعى للقوى الاجتماعى ضد قائمة حب مصر،مؤكدا أن مافعلته الجبالى يعد “اختراق للصمت الانتخابى”.

وقال عبدالحميد، ” إنه من الممكن ان تقوم اللجنة العليا للانتخابات بقيام محام حديث العهد برفع دعوى قضائية ببطلان الانتخابات البرلمانةي،أو توقيع غرامة مالية كبيرة على الجبالى،أو استبعاد قائمتها بالكامل”.

وتابع عبدالحميد، ” أن جبهة 30 يونيو أصيبت بجرح غائر فى القلب والاعماق بسبب مافعلته الجبالى باعتبارها من مؤيدى 30 يونيو.

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