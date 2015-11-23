حزب الله يدين "بشدة" قرار الكونجرس الأمريكى الذى استهدفه

أدان حزب الله "بشدة" اليوم الاثنين قرار الكونجرس الأمريكى الذى استهدف الحزب ومؤيديه ووسائل إعلامه.

وأعرب الحزب عن ادانته فى بيان صدر عنه قال فيه إن حزب الله "يدين بشدة القرار الجديد الذى أقره الكونجرس الأمريكى والذى يستهدف حزب الله ومؤيديه ووسائل إعلامه، والذى يشكل جريمة جديدة للمؤسسات الأمريكية بحق شعبنا وأمتنا وبحق الأحرار فى العالم".

وأضاف البيان "إن هذا القرار يعبر عن نزعة السيطرة التى تحكم القيادات فى الولايات المتحدة، وعن الرغبة فى التحكّم بكل ما يجرى فى العالم وفق مصالح وأهواء السياسة الأمريكية، دون أى اعتبار للمبادئ والقوانين والأخلاق التى ينبغى أن تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات فى العالم".

وتابع "نحن فى حزب الله حركة مقاومة تعمل من أجل مكافحة الإرهاب الذى تدعمه أمريكا، سواء منه الإرهاب الصهيونى الذى يستهدف الشعب الفلسطينى وشعوب أمتنا كلها، أو الإرهاب التكفيرى الذى تغلغل برعاية أمريكية وصهيونية فى أكثر من دولة من دول المنطقة".

وقال "إن ما نواجهه من قرارات ومن افتراءات ومن اعتداءات من قِبَل المؤسسات الرسمية الأمريكية هو ثمن طبيعى لالتزامنا بخط المقاومة لكل المشاريع الخبيثة التى تستهدف مقدساتنا وحقوقنا وأوطاننا وشعوبنا، وهى مقاومة مستمرة فى حماية كل ذلك، بغض النظر عن الأوصاف التى يطلقها علينا مستكبرو العالم، أو الإجراءات التى يتخذونها بحقنا".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكى أقر بالإجماع تشريعات صارمة تهدف الى منع وصول الدعم اللوجستى والأموال الى حزب الله.