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مليون و146 ألف ناخب و956 ناخب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات بالشرقية

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مليون و146 ألف ناخب و956 ناخب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات بالشرقية مليون و146 ألف ناخب و956 ناخب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات بالشرقية

>أفاد مصدر بغرقة عمليات اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بالشرقية، أن مليون و146 ألف و956 ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية ، وأن النسبة تتزايد مع الساعات الأخيرة وخاصة بالقرى

يذكر ان عدد المرشحين للانتخابات على مستوى المحافظة بلغ 328 مرشحا، كما بلغ عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا يدلون بأصواتهم في 13 لجنة عامة تضم 1039 مقرا انتخابيا و1843 صندوقا انتخابيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تسفر الانتخابات عن فوز 30 مرشحا بمقاعد المحافظة في البرلمان على مستوى الفردي و7 على مستوى القائمة التي تضم 15 مرشح.

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مصر 365