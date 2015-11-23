محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يطلقان ماراثون الجرى لدعم وتنشيط السياحة

أطلق الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج يرافقه الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج وبحضور النواب وعمداء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، إشارة البدء لانطلاق ماراثون الجرى لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية تحت شعار " مصر الأمن والأمان".

وقدم المحافظ الشكر لجامعة سوهاج لدعوته لحضور هذا الماراثون لدعم وتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن الجامعات هى قاطرة التنمية والتطوير بها، وأكد على أهمية دور شباب الجامعة الواعى فى تقدم ورقى البلاد لأنهم هم قادة المستقبل، وأضاف أنه يأمل فى استثمار حالة الاستقرار الذى تعيشه مصر حاليًا فى جذب أعداد كبيرة من السياح فى الداخل والخارج.

وأكد المحافظ على المبادرة الذى أطلقها منذ أيام لدعوة أبناء سوهاج فى الخارج لقضاء فترة منتصف العام ورأس السنة الميلادية فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، حيث تقوم إدارة العلاقات العامة بالمحافظة بالتنسيق لتحديد مواعيد هذه الرحلات، بمشاركة قصر ثقافة سوهاج ومصاحبة فرقة سوهاج للفنون الشعبية لدعم السياحة تحت شعار "ليالى سوهاج فى حب مصر" وإقامة الأمسيات الثقافية والأنشطة الرياضية المختلفة.

وقال رئيس الجامعة، إن انطلاق هذا الماراثون الذى يشارك فيه 500 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 50 موظفا فى الجامعة يمثل رسالة قوية للخارج بأن الدولة المصرية متمثلة فى رئيسها متكاتفة ومتضامنة معه فى دعم وتنشيط السياحة، مشيراً إلى أن هناك حملات قوية لتنشيط للسياحة الداخلية والخارجية ستؤدى إلى استمرار التدفق السياحى إلى مصر بشكل منتظم، الأمر الذى سيؤدى إلى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية فى أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الماراثون انطلق على مرحلتين المرحلة الأولى خاصة بالطلاب وبدأت من ميدان الثقافة، والمرحلة الثانية من ميدان الشبان المسلمين وخاصة بالطالبات والعاملين بالجامعة حتى نهاية الماراثون أمام البوابة الرئيسية للجامعة.