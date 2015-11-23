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إغلاق باب التصويت بالانتخابات وبدء أعمال الفرز فى الشرقية

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إغلاق باب التصويت بالانتخابات وبدء أعمال الفرز فى الشرقية إغلاق باب التصويت بالانتخابات وبدء أعمال الفرز فى الشرقية
اغقلت اللجان الانتخابية منذ قليل باب التصويت للانتخابات البرلمانية بمحافظة الشرقية، و تبدأ بعد لحظات اعمال فرز الأصوات داخل اللجان.

و يبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

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