الرئيس التونسى يزور سويسرا يومى 25 و26 نوفمبر الجارى

>يقوم الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بزيارة إلى سويسرا يومى 25 و26 نوفمبر الجارى لإجراء مباحثات مع رئيسة الكونفدرالية السويسرية سيمونيتا سوماروجا ومسئولين رفيعى المستوى تتوج بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون فى مجال السياسة والتعليم العالى والتصدى لظاهرة التطرف واسترجاع تونس للأموال المنهوبة المجمدة فى سويسرا.

وذكرت وسائل الإعلام التونسية مساء اليوم الإثنين أن الرئيس التونسى سيلقى خطابا أمام المجلس الفيدرالى السويسرى خلال الزيارة التى تأتى بدعوة من رئيسة الكونفدرالية السويسرية ، ويرافقه خلالها وزير الخارجية الطيب البكوش والمستشار الاقتصادى لرئيس الحكومة رضا بن مصباح ومجموعة من رجال الأعمال التونسيين.

ويشرف الرئيس التونسى ورئيسة الكونفدرالية السويسرية على لقاء اقتصادى يجمع اقتصاديين ورجال أعمال من البلدين ، ويهدف إلى تطوير المشاريع الاستثمارية بين تونس وسويسرا وتعميق التعاون فى مجال التكوين المهني.

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