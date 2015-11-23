أخبار الأردن اليوم...كندا تتسلم 25 ألف لاجئ سورى من الاردن ولبنان وتركيا

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير الإخبارية ، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم ، لقاء رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور مع سفير كندا لدى الأردن برونو ساكونامي، حيث بحث معه القضايا المتعلقة باللاجئين السوريين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات كافة.

ومن جهته.. أكد السفير الكندي، خلال اللقاء ، التزام بلاده باستقبال 25 ألف لاجىء سورى قبل نهاية العام الحالى من الأردن ولبنان وتركيا بحيث تكون المملكة نقطة انطلاقهم إلى كندا، مشيرا إلى أن تكاليف استضافتهم فى كندا تصل إلى 2ر1 مليار دولار أمريكى.

وقال ساكونامى إن اختيار الأردن ليكون نقطة الانطلاق للاجئين السوريين فى رحلتهم إلى كندا جاء نتيجة لعوامل الأمن والاستقرار التى تتمتع بها المملكة وإدارتها الجيدة لملف وشئون اللاجئين.

ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 وحتى الآن – وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - ما يزيد على 630 ألف لاجىء فى الأردن فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سورى موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عماد الفاخورى قد قدر مؤخرا التكاليف المباشرة وغير المباشرة التى تتحملها المملكة جراء استضافتها للاجئين السوريين بنحو 6ر6 مليار دولار.. لافتا إلى أن تكاليف خطة الاستجابة للجوء السورى للعام الجارى والتى تقدر بنحو 9ر2 مليار دولار لم يمول منها سوى 36%.

ومن أخبار الأردن اليوم إعلان وزارة العمل الأردنية، فى بيان لها الاثنين، أنها ضبطت خلال الفترة من 27 أكتوبر الماضى وحتى 17 نوفمبر الحالى نحو 1208 عمال وافدين من مختلف الجنسيات للأردن وقد تم اتخاذ قرار التسفير بحقهم.. موضحة أنه قد تم ضبط نحو 772 عاملا منهم فى عمان و228 فى الزرقاء ونحو 208 فى إربد.

وأفاد البيان بأن عملية ضبط هؤلاء العمال جاءت فى إطار حملة تنفذها الوزارة لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال والتى تنتشر تحديدا حول عدد من الميادين والجسور وتفترش الأرصفة والميادين العامة بعمان وفى عدد من المحافظات وتشكل مظهرا غير حضارى يؤثر سلبا على حركة السير ويعرض حياة هؤلاء العمال إلى خطر تعرض هم لحوادث الدهس. وعلى صعيد متصل.

وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة- أن إجمالى عدد العمال المصريين المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة المذكورة وصدر بحقهم قرارات تسفير بلغ 701 عامل مصرى. وأفاد أبونجمة بأن الحملة التفتيشية التى تستهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل بالميادين العامة والجسور فى المملكة مستمرة، حيث أنه يتم يوميا ضبط حوالى 100 عامل من بينهم 50% مصريون.

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