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برشلونة يجدد عقد رافينيا لـ2020 بشرط جزائي مجنون

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برشلونة يجدد عقد رافينيا لـ2020 بشرط جزائي مجنون برشلونة يجدد عقد رافينيا لـ2020 بشرط جزائي مجنون

(إفي): أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين تمديد عقد لاعبه البرازيلي رافينيا الكانتارا حتى عام 2020 بشرط جزائي قيمته 75 مليون يورو.

ووقع اللاعب صاحب الـ22 عاما على عقده الجديد مع النادي الكتالوني، علما أنه يتعافى حاليا من إصابة الرباط الصليبي في الركبة اليمنى.

يشار إلى أن رافينيا الذي تأهل في فرق الناشئين بالبرسا لعب في سيلتا فيجو الذي تألق معه تحت أمرة مدرب برشلونة الحالي، لويس إنريكي.

ومع قدوم إنريكي لتدريب البرسا في موسم 2014-2015 عاد رافينيا للنادي الكتالوني.

ووقع رافينيا شقيق تياجو الكانتارا لاعب بايرن ونجل مازينيو بطل العالم مع البرازيل في مونديال 1994 على عقده الجديد في حضور رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو ونائب الرئيس للشئون الرياضية جوردي ميستري والمدير الرياضي روبرتو فرناندز.

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