أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غرفة عمليات الشرقية تتلقى شكاوى ضد لجنة المعهد التجارى

Google+ Print
غرفة عمليات الشرقية تتلقى شكاوى ضد لجنة المعهد التجارى غرفة عمليات الشرقية تتلقى شكاوى ضد لجنة المعهد التجارى
تلقت غرفة المشرفة على انتخابات محافظة الشرقية عددا من الشكاوى ضد رئيس اللجنة الكائنة فى معهد الفنى التجارى، تتهمها بتوجية الناخبين لصالح مرشح بعينه، فضلا عن التعسف فى المعاملة مع مندوبى المرشحين.

يذكر أن تلك اللجنة شهدت على مدار يومين تجاوزات متعددة، منها تواجد عدد من أنصار المرشحين بمحيطها لشراء أصوات الناخبين بمبالغ تعدت 200 جينه للصوت.

يبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365