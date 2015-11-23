بالصور.. محافظ أسوان يتفقد التشغيل التجريبى لمصنع "مصر أسوان" للسمك

تفقد محافظ أسوان مصطفى يسرى اليوم، أعمال التشغيل التجريبى لمصنع مصر / أسوان لتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 4 ملايين جنيه.

بدأ التشغيل التجريبى للمصنع فى مطلع نوفمبر الحالى من خلال تجهيز وتعبئة وتغليف 5 طن يومياً كمرحلة أولى والتى يتم توريدها من خلال جمعيات الصيد العاملة ببحيرة ناصر، لتصل إلى 100 طن يومياً وهى الطاقة الإنتاجية للمصنع والذى يضم مجمع مصانع منها مصنع للثلج بطاقة 100 طن وآخر للعلف بطاقة 30 طن علف من مخلفات الأسماك.

رافق المحافظ فى جولته المحاسب شيبة الحمد حسين مدير عام شركة مصر / أسوان لصيد وتصنيع الأسماك ومسئولو شرطة المسطحات.

كما تابع محافظ أسوان عملية فرز الأسماك المصطادة من مياه بحيرة ناصر، وذلك بميناء السد العالى غرب لصيد الأسماك، حيث يقوم أصحاب هذه الكميات المصطادة من الصيادين بتوريدها على الفور للمصنع، ووصلت الكمية اليوم إلى 10 أطنان وتم توريدها بالكامل لمصنع مصر / أسوان لصيد وتصنيع الأسماك.

وقد أكد محافظ أسوان على أن اختيار هذا التوقيت من العام لبدء التشغيل التجريبى لمصنع الأسماك لأن مع بدء الموسم الشتوى والذى تتميز فيه الأسماك بالأحجام الكبيرة مما يساهم بدوره فى تصنيع منتجات الأسماك المختلفة بالشكل المطلوب داخل المصنع، موجهاً مسئولى المصنع إلى ضرورة توزيع وتسويق إنتاج المصنع سواء من أسماك الفيليه أو الأسماك الطازجة الأورجنيك وطرحها بأسعار مخفضة عن أسعار المطروح بالأسواق المحلية بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال منافذ الشركة على مستوى الجمهورية وأيضاً منافذ وجمعيات وزارة التموين والجامعات المصرية.



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