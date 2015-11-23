ليلة_الأبطال - بعد أحداث باريس.. تأمين مكثف لمباراة برشلونة وروما

(إفي): تضاعف تأمين مباراة برشلونة الإسباني وروما الإيطالي غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال الأوربي لكرة القدم ثلاثة أضعاف حيث سيتولى مسؤوليتها أفراد أمن تابعين لشركات خاصة وقوات الحرس المدني والشرطة.

وقال مستشار الداخلية بحكومة إقليم كتالونيا جوردي جانيه اليوم في مؤتمر صحفي أن الدخول لملعب برشلونة سيخضع لقدر أكبر من التفتيش والوقت لذا طالب جمهور الفريقين بـ"الصبر".

وستفتح أبواب ملعب كامب نو قبل المباراة بثلاث ساعات حيث سيمر الحضور بتفتيش خاص.

وسيغلق المتحف الخاص بالنادي أثناء اقامة المباراة أمام الزوار وذلك كاجراء احترازي.