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نقيب الممثلين يوجه إنذاراً إلى أرملة سعيد طرابيك يمنعها من الحديث عنه

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الإثنين 23-11-2015 14:43

وجه نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، إنذاراً شديد اللهجة إلى الممثلة الشابة سارة طارق أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، ينذرها بعدم التطرق إلى الحديث عن زوجها في الإعلام، والزج باسمة في صراعات وفضائح.
يأتي القرار على خلفية حلول سارة ضيفة على برامج تلفزيونية، وحديثها عن فضائح عائلية، فضلاً عن رد البعض عليها باتهامها بأنها كانت على علاقة بطرابيك منذ سنوات، وأنهما تزوجا عرفياً قبل إعلانهما الزواج رسمياً.
كما أشار البعض إلى تناول طرابيك منشطات جنسية ما تسبب في وفاته، ما دفع بسارة إلى الدفاع عنه، ووسط هذه المناوشات أصدر النقيب قراره للحد من الشائعات التي طالت الراحل بعد وفاته.

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سيدتي