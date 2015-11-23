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ماذا طلبت Kim Kardashian من Kanye هدية سبق أن استعارتها؟

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لا تتردّد نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian بطلب أي هدية في أي مناسبة من زوجها المغني Kanye West ، الذي لا يرفض لها طلباً حتى لو كلف الأمر ثروة.
أخيراً، طلبت Kim من Kanye ما أطلقت عليه، هدية الولادة Push Present، حيث ترى النجمة أنها تستحق أن يكافأها زوجها بعد عناء تسعة أشهر من الحمل، كيف لا وقد سبق وأهدى West زوجته حماّلة صدر مرصّعة بالماس في عيد ميلادها الـ 35 قبل شهر، وهي الهدية التي بلغت قيمتها 5 مليون دولار.

وكشفت نجمة تلفزيون الواقع عن هدية الولادة التي تأمل الحصول عليها من زوجها Kanye حيث ستلد إبنها في ديسمبر/ كانون الأول وستسميه Yeezus، وذلك من خلال نشر تفاصيل الهدية وتلميحات صريحة عنها. وتبيّن أن الهدية التي تتطلع الأم العتيدة إليها من زوجها، عبارة عن طوق رقبة Choker، من الماس الخالص، من Lorraine Schwartz، يبلغ ثمنه مليون دولار.

وصرّحت Kim بأنه الطوق نفسه الذي سبق وتزيّنت به في Art+Film Gala في عام 2014، لكنها لم تشتره في حينه وإنما استعارته. والآن، يبدو أن عينها على العقد كي تحتفظ به.

 

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