سلمان حميد يطلق أحدث أغنياته المصورة «تحب ثاني»

أطلق الفنان البحريني، سلمان حميد، أحدث أغنياته المصورة بطريقة الفيديو كليب «تحب ثاني» بعد أن كان قد أطلقها صوتياً الشهر الماضي، متعاوناً بها مع المخرج المغربي منصف ملزي، الذي قام بتصوير الأغنية في المملكة المغربية، من إنتاج شركة جولدن ستار في دبي، وإشراف مديرها روبير فخري.

وقد بدأت عدد من القنوات الفضائية بعرض الأغنية، والذي يظهر به سلمان حميد بشكل جديد متناسق مع كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر مشرف العتابي، ولحنها ووزعها موسيقياً حاتم منصور، وقام بعملية المكس وماسترنغ علي رمضان، في استوديوهات جولدن ستار.

وأظهر سلمان حميد فرحته بتواصل الجمهور معه مهنئاً عودته إلى عالم الإصدارات الغنائية والأغاني المصورة، وقال: «لقد أسعدني هذا التواصل الجميل، الذي زاد من حجم المسؤولية والعمل من أجل تقديم الأفضل»، مؤكداً أنه بدأ الإعداد للعمل الغنائي القادم، وقام بالتوقيع لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية والأفراح خلال الفترة المقبلة.

هذا وبدأ سلمان حميد عرض الفيديو كليب لأغنية «تحب ثاني» عبر صفحته في موقع «اليوتيوب» youtube/SalmanHameed والذي قام بعمل المونتاج والألوان سيف شاهين، تحت إشراف ومتابعة المخرج المغربي منصف ملزي.

وتشهد عودة سلمان حميد إلى عالم الإصدارات الغنائية والأعمال وسط إدارة أعمال جديدة تقودها شركة جولدن ستار ميديا، وبمتابعة وإشراف روبير فخري، الذي بدأ العمل على خطة تسويق عودته إدارياً وإعلامياً، وسط تحضيرات مكثفة لإنتاج مجموعة من الأعمال الغنائية، التي يتعاون بها أيضاً مع أهم الأسماء في عالم الأغنية الخليجية والعربية.

مرفق رابط الفيديو كليب لأغنية «تحب ثاني» في قناة سلمان حميد في اليوتيوب:

https://youtu. be/PwORFBblmZQ