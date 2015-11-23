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دانا جبر تتخلى عن شعرها لخاتون

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الثلاثاء 24-11-2015 13:45

تشارك الممثلة دانا جبر بمسلسل خاتون، للمخرج تامر إسحاق وتجســــــد دور «خديجة» الفتاة التي تتعرض لصدمة منذ صغرها تتسبب بتساقط شعرها وعدم نموه مجدداً، الأمر الذي يؤثر على سير حياتها لاحقاً (زواجها وعلاقتها مع فتيات الحارة)، وتتمكن والدتها لاحقاً من إيجاد حلّ لمشكلتها، فتتزوج «خديجة» إلا أن «خاتون» تعكّر علاقة الفتاة بزوجها، وتشارك جبر أيضاً بمسلسل «سليموا وحريموا» وتجسد دور إحدى الفتيات اللواتي يغرمن بسليموا، والذي يؤدي دوره النجم عبد المنعم عمايري.

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سيدتي