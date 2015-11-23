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العكيد أبو النار: بعض الصحف قليلة أدب!!

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الثلاثاء 24-11-2015 13:42

مازال الفنان السوري علي كريم، ينفي خبر هجرته خارج البلاد، والتي تناولتها بعض الصحف والمواقع العربية بسبب الحرب الدائرة في بلده، وأكد أنه لم يهاجر، وأكد أن هذا الأمر مرهون به شخصياً، ولا يحق لأي أحد التدخل به إن كان سيبقى أو يهاجر، ولا يعني كونه فناناً يعطي الحق لأحد بنشر أخبار عن حياته الخاصة حسب تعبيره، ووصف كريم الصحف التي تتداول تلك الأخبار بأنها «قليلة أدب». والفنان كريم أنهى مؤخراً تصوير مشاهده في مسلسل «بيت الموالدي»، ويشارك أيضاً في مسلسل مدرسة الحب إخراج صفوان نعمو، حيث يلعب دور «أب يحاول الوصول إلى أوروبا عبر قوارب الموت؛ أملاً بأن يتمكن من عمل لم شمل لأبنائه في سوريا، إلا أنّ الموت يسبقه إليهم».

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سيدتي