"ديو المشاهير": رسالة قاسية من منى أبو حمزة وسنا نصر تستخف باللجنة

أفتتحت الحلقة الثالثة من برنامج "ديو المشاهير"، بتقديم النجوم المشاركين الـ 12، أغنية وطنية مشتركة "يا أهل الأرض" بمناسبة عيد إستقلال لبنان، بحضور أعضاء لجنة التحكيم اسامة الرحباني وطارق أبو جودة ومنى أبو حمزة، وإنتهت بخروج المذيع ميشال قزي بعد خروج جوي كرم في الحلقة الثانية.

ويمكن القول أن أداء معظم النجوم كان رديئاً باستثناء طوني عيسى ووسام صليبا ورولا شامية وإدوار ومعزّ التومي الذين أدوا أغنياتهم بشكل لا بأس به، وبدا واضحاً إعتماد البرنامج لخلطة من النجوم، تجمع بين الشعبية والإغراء والصوت الجميل، لجذب كل شرائح المشاهدين في بيوتهم.

ريّس الأغنية الفنان ملحم زين كما وصفته أنابيلا هلال غنى مع طوني عيسى " غيبي يا شمس غيبي"، فرأى أسامة الرحباني أن ملحم زين أجمل صوت في العالم العربي، وأشاد بأداء طوني عيسى ولكنه طلب منه أن ينسى "القيام بحركات المطرب" على المسرح، والتي بررها طوني بأنها بسبب الأغنية تفرض عليها عدم القدرة على ضبط نفسه، بينما قالت منى أبو حمزة إن هذه الأغنية تبكيها وأهدتها إلى زوجها وقالت "الله يقطع بنصيبو اللي قطعلي بنصيبي" في رسالة واضحة إلى أحد السياسيين الذي ادعى على زوجها وسجنه، أما طارق أبو جودة فرأى أن طوني يستحق الـ"نعم" بجدارة.

الياس الرحباني تعليقاً على الحملة المصرية ضدّه:نعم نسيت اسم عبد الحليم العتب على العمر

سنا نصر غنت مع زياد برجي "حلوة وكذابة" فقال لها طارق أبو جودة "ما بحسّك مجتهدة"، فردّت "بعرف ما رح أتحسّن"، أما منى أبو حمزة فإعتبرت أن أداءها لم يتغير، فردت "نعم وللكن رأي اللجنة ما بيقدم ولا بيأخر برأي الجمهور"، فعلق اسامة"عم تستعملي علينا ضغط"، وأضاف" صوتك صغير بس مبيّن كأنو ختيار".

دينا حايك غنت "طال السهر" مع باسم ياخور. فقال أسامة لـ باسم" كل هالطلة ضيعانها بهيك صوت. مبين وكأنك أرمني. مبين وكأنك أجنبي وما إلك علاقة بهون. الظاهر الطلة أثرت على الصوت"، منى أبو حمزة مدحته قائلة "أنت jeune premier وليس" beauty & the beast". أما طارق فقال له "حاير بين الـ نعم والـ لا. رح صوت بـ no".

سينتيا خليفة غنت مع خوسيه فرنانديز "لاموني اللي غاروا مني"، فمدحت منى طلتها وملابس الفلامينغو التي ترتديها، وطلب منها أسامة تخفيف الحماس.

رولا شامية غنّت مع دينا حايك "حرّمت أحبك"، فوصفها أسامة بـ "أهضم النساء في لبنان" ولكنه لم ير هضامتها على المسرح، كما لم يسمع منها الصوت الذي يسمعه منها عادة، وقال "طالعة فوق دينا مثل الزمور"، منى أشادت بغناء رولا للفنانة وردة، ولكنها أشارت إلى أنها متشنجة في الحلقة. طارق قال لها"عم تغني حلو ومش قاشعة حدا متل العادة".

وسام صليبا الذي وصفته أنابيلا هلال بـ " فاتن النساء"غنى مع ملحم زين، وبعد التقاط "سيلفي جماعي" بين طارق وملحم وانابيلا ووسام، قال له طارق"عم تبلّش تزعجني. ما تردّ على ولا معجبة". منى أبدت إعجابها بغمازات ملحم وبغناء وسام ووجدت أنه مشجعاً، وأكدّ أسامة أنه تحسن عن السابق ولكن عليه أن يعرف أنه يغني بالعربية وليس بالأجنبية.

شيرين في مؤتمر "ذا فويس":لو كنت مشتركة لاخترت كاظم الساهر مدربي وهذا هو عمري

ميشال قزي الذي غنى مع زياد برجي، وصف أسامة صوته بـ"شريط الكهرباء"، منى أبو حمزة قالت "نزل عليك العقل فرد مرة"، فردّ عليها "العقل موجود دائما"، وأعطاه طارق "نعم "، نظراً لجمهوره الكبير بالرغم من رداءة صوته وأداءه وقال له "sorry yes".

الشيف أنطوان غنى مع ملحم زين "راجع يتعمّر لبنان". فقدم له طارق التحية، ووصفته منى بـ"فخر لبنان"، وإعتبر أسامة أنه خرق "موسوعة غينيس" لشدة ما تنقل بين الطبقات، وأضاف "الله يساعد ملحم كيف ضاين".

شكران مرتجى غنت مع دينا حايك "درب الهوى" بعد أن كتبت كلامها على يدها، فقال لها أسامة "عازمك على عشا بعد الحلقة"، فردت عليه"إنطرني أن شاء الله بجي"، منى تحدثت عن خفة ظل شكران ولباقتها في تقبل النصيحة. طارق أعطاها "نعم " بعد ان قالت له "وحياة الغوالي" بالإشارة إلى الفنانة يارا.

إدوارد غنى مع خوسيه فرنانديز، الذي تحدث عن الصدفة التي جمعته بالراحل وديع الصافي وحبه للبنان. طارق لقب إدوار بـ"احمد خورشيد الجيل الجديد" وقال له"غنّيت تحفة"، منى قالت له انت أفضل من غنّى في هذه الحلقة، أما أسامة فمدح ما قدمه قائلاً "إنت إبن مهنة".

لورين قديح التي غنّت مع زياد برجي، وبعد ان قالت لـ أسامة "أسامة حبيبي"، ردّ عليها "مش مقتنع.. بعد بدك شوي". منى أشادت بطلة لورين وتقدمها، اما طارق فبعد أن عانقته وقبلته "قال لها بدك تخففي تبويس أحسن ما تتطور العلاقة. أكيد نعم".

معز التومي غنى مع ملحم الزين، فقال له طارق "خربت الدنيا"، منى قالت له "صوتك رائع"، اما أسامة فأشار إلى حالة التشنج في غنائه، وطلب منه الخروج من رومانسيته.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي