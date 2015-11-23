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وزير العدل اللبنانى يستبعد وصول النائب سليمان فرنجية لمنصب الرئاسة

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وزير العدل اللبنانى يستبعد وصول النائب سليمان فرنجية لمنصب الرئاسة وزير العدل اللبنانى يستبعد وصول النائب سليمان فرنجية لمنصب الرئاسة

>استبعد وزير العدل اللبنانى اللواء أشرف ريفى إمكانية وصول رئيس "تيار المردة " النائب سليمان فرنجية للرئاسة ، كما تردد بعض وسائل الإعلام اللبنانية ، لأنه محسوب على المحور الإيرانى - السورى.- حسب قوله .

وقال فى تعليقه على لقاء فرنجية ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري: إن اللقاء بين اللبنانيين يعد أمرا طبيعيا وإيجابيا، وإنه لايجب تحميل اللقاء أكثر مما يحمل.
>وأضاف - خلال تكريمه لقائد شرطة طرابلس المتقاعد العميد بسام الأيوبى - أن رئاسة الجمهورية يجب أن ترقى فوق الانقسامات السياسية ، لكى يستطيع الرئيس المقبل جمع الفرقاء على طاولة واحدة دون أن ينحاز لفريق.

وأشار إلى أن من يقرأ التطورات العالمية والإقليمية يدرك تماما أن كل من هو محسوب على المحور الإيرانى - السورى لا يمكن أن يصل إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية.
>وقال إن رئاسة الجمهورية يجب أن تكون فوق المحاصصات وفوق الصراعات السياسية كما هى الحال فى جميع السلطات، وهى رمز لوحدة الوطن ويجب أن تكون فوق المعارك السياسية.

وتعليقا على ما طرح أخيرا من أن رئاسة الجمهورية لفريق" 8 آذار " ورئاسة لفريق" 14 آذار" قال الوزير المقرب من تيار المستقبل " نحن نرى أن من يريد أن يتبوأ هذا المركز يجب ألا يكون من فريق 14 آذار أو من 8 آذار، وإن كل شخص مرتبط ببشار الأسد لا يمكن ان نراه نموذجا لتولى رئاسة الجمهورية فى لبنان " حسب قوله.
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مصر 365

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