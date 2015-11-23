مقتل 11 مسلحاً من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات مع المقاومة بمحافظة تعز

ذكرت مصادر فى المقاومة الشعبية، مساء اليوم الاثنين، بأن 11 مسلحاً من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح قتلوا وجرح 21 آخرون فى مواجهات دارت مع المقاومة بمحافظة تعز 256 كيلومترا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين فى منطقة المسراخ جنوب غرب المدينة، عقب محاولة الحوثيين وقوات صالح التقدم نحو مواقع المقاومة فى جبهة الضباب.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين فى فرزة صنعاء، حيث حاول الحوثيون وقوات صالح التقدم باتجاه حى الزهراء شرق المدينة حسب المصادر ذاتها، مؤكدة بأن رجال المقاومة أجبروهم على التراجع.

وقالت المصادر، إن الحوثيين وقوات صالح واصلوا زراعة الألغام على امتداد خط الجامعة إلى نقطة الدحى غرب المدينة، كما استمروا بقصف الأحياء السكنية فيها.

وأستهدف القصف أحياء ثعبات، الدمغة، كلابة و عصيفرة إلى جانب أحياء الدحى والروضة وقرى صبر، ما أسفر عن جرح أربعة مدنيين.

وتشهد محافظة تعز اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ تقدم الحوثيين وقوات إليها قبل نحو ثمانية أشهر، وخلفت تلك الاشتباكات خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون.