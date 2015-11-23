دبى تغلق قسما من الخط الأخضر بقطار الأنفاق بسبب حريق هائل

أغلقت السلطات فى دبى قسما من الخط الأخضر بقطار الأنفاق بعد اندلاع حريق هائل فى أحد أحياء الإمارة.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن الحريق نشب مساء الاثنين فى حى ديرة المطل على خور دبى، وأضافت أنها سيرت حافلات بين المحطات المتضررة.

ولم يتضح حتى اللحظة ما إذا كانت هناك إصابات جراء الحريق أم لا، لم نتمكن من الوصول إلى مسؤولى الدفاع المدنى للتعليق.

يشار إلى أن عدة حرائق وقعت بعدد من ناطحات السحاب فى الإمارات، بما فيها حريق نشب فى فبراير الماضى فى برج الشعلة المؤلف من 86 طابقا والذى يعد من بين أعلى الأبراج السكنية فى العالم، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية كبيرة.