استشهاد شاب فلسطينى بنابلس وفتاة بيافا وإصابة طفلين بغزة برصاص الاحتلال

>أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، استشهاد طفلين وشاب وإصابة طفلة وفتاة بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس وجنوب نابلس وغرب رام الله.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفي، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفلتين فى شارع يافا بالقدس ما أدى لاستشهاد إحداهما وإصابة الأخرى بجروح خطيرة.

كما اطلقت قوات الاحتلال النارعلى طفل وفتاة على حاجز حوارة جنوب نابلس ما أدى لاستشهاد الطفل علاء خليل صباح حشاش (16 عاما) وإصابة الفتاة (18 عاما) بجروح حرجة جداً.

>وقتل جنود الاحتلال الشاب جمال أحمد طه من قطنة على شارع 443 غرب مدينة رام الله. وباستشهاد الطفلين والشباب يرتفع عدد الشهداء منذ بداية أكتوبر إلى 97 شهيداً، بينهم 21 طفلاً و4 سيدات.

وفى غزة ، أصيب مساء اليوم ، مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات اندلعت شرقى مخيم البريج وسط القطاع وتم نقل المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح للعلاج.

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