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السبسى يزور سويسرا لتوقيع اتفاقيات لاسترجاع أموال تونسية منهوبة ومجمدة

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السبسى يزور سويسرا لتوقيع اتفاقيات لاسترجاع أموال تونسية منهوبة ومجمدة السبسى يزور سويسرا لتوقيع اتفاقيات لاسترجاع أموال تونسية منهوبة ومجمدة
يقوم الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بزيارة رسمية لسويسرا يومى 25و26 نوفمبر الحالى بناء على دعوة من رئيسة الكونفيدرالية السويسرية، سيمونيتا سوماروجا.

وقال بيان اصدرته الرئاسة التونسية أن السبسى سوف يلقى خلال هذه الزيارة خطابا أمام المجلس الفيدرالى السويسري. كما سيجرى "مباحثات مع رئيسة الكونفيدرالية السويسرية ومسؤولين رفيعى المستوى، تتوج "بإمضاء جملة من الإتفاقيات تتعلق بالخصوص بالتعاون فى مجالات التشاور السياسى والتعليم العالى والتصدى لظاهرة التطرف واسترجاع تونس للأموال المنهوبة المجمدة فى سويسرا " حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة تونس افريقيا (وات) للانباء.

واضاف ان الرئيس التونسى سوف يشرف مع رئيسة الكونفيدرالية السويسرية، على لقاء إقتصادى يجمع فاعلين إقتصاديين ورجال أعمال من البلدين ويهدف إلى "تطوير المشاريع الإستثمارية بين تونس وسويسرا وتعميق التعاون فى مجال التكوين المهني". كما يؤدى زيارة إلى مجمع صناعى عالمي.

وسيلتقى رئيس الجمهورية عددا من ممثلى الجالية التونسية المقيمة فى سويسرا، خلال هذه الزيارة التى تمثل "مناسبة لتوطيد العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين والتى شهدت منذ 2011 انطلاقة جديدة"، حسب البيان .

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مصر 365