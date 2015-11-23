سما المصري لـ «ONA»: «انتخبت حزب النور لأنه واضح وأنا مبحبش التطبيل»

قالت الفنانة سما المصري، خلال إدلائها بصوتها في انتخابات النواب بلجنة المهن التعليمية بدائرة الأزبكية اليوم، إنها انتخبت حزب النور، لأنه من الأحزاب «الواضحة جداً» رغم أنه يكفرنا جميعًا ويكفرها هي شخصيًا، وتابعت: «أنها لاترى أي حزب من الأحزاب واضح، كما أنها لاتحب “التطبيل”».

وأكدت “المصري”، في تصريحات خاصة لوكالة «ONA»، أن رفض أوراق ترشحها في الانتخابات ليس له علاقة بمشاركتها والإدلاء بصوتها، لأن التصويت واجب وطني، مضيفة: «طبعًا زعلانة إن الناس مبتنزلش الانتخابات، إمبارح كانت المشاركة أكثر من المرحلة الأولى لكن النهاردة أقل من إمبارح، وقد يكون بسبب عدم معرفة الناس بالمرشحين أو بسبب الظروف المعيشية للمصريين».