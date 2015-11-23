أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سما المصري لـ «ONA»: «انتخبت حزب النور لأنه واضح وأنا مبحبش التطبيل»

Google+ Print
سما المصري لـ «ONA»: «انتخبت حزب النور لأنه واضح وأنا مبحبش التطبيل» سما المصري لـ «ONA»: «انتخبت حزب النور لأنه واضح وأنا مبحبش التطبيل»

سما المصري تتحدث لـ «ONA»

قالت الفنانة سما المصري، خلال إدلائها بصوتها في انتخابات النواب بلجنة المهن التعليمية بدائرة الأزبكية اليوم، إنها انتخبت حزب النور، لأنه من الأحزاب «الواضحة جداً» رغم أنه يكفرنا جميعًا ويكفرها هي شخصيًا، وتابعت: «أنها لاترى أي حزب من الأحزاب واضح، كما أنها لاتحب “التطبيل”».

وأكدت “المصري”، في تصريحات خاصة لوكالة «ONA»، أن رفض أوراق ترشحها في الانتخابات ليس له علاقة بمشاركتها والإدلاء بصوتها، لأن التصويت واجب وطني، مضيفة: «طبعًا زعلانة إن الناس مبتنزلش الانتخابات، إمبارح كانت المشاركة أكثر من المرحلة الأولى لكن النهاردة أقل من إمبارح، وقد يكون بسبب عدم معرفة الناس بالمرشحين أو بسبب الظروف المعيشية للمصريين».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا