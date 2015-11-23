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«ONA» ترصد خرق الصمت الانتخابي أمام لجان الدقهلية

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«ONA» ترصد خرق الصمت الانتخابي أمام لجان الدقهلية «ONA» ترصد خرق الصمت الانتخابي أمام لجان الدقهلية

 

 

التصويت في الانتخابات

رصدت عدسة وكالة انباء “ONA”، خرق للصمت الانتخابي أمام لجان محافظة الدقهلية بتوزيع دعايا لبعض المرشحين،

ومن جانبه أكد عدد من الناخبين على وجود رشاوي انتخابيه وشراء أصوات وخرق للصمت الانتخابى أمام لجان الاقتراع.

وفى سياق متصل أكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، فى تصريحات خاصة لـ «ONA»،  أن شعب الدقهلية يتميز بالوعي التام ويعرف من سيختاره من المرشحين ليمثله في مجلس النواب الجديد.

وأضاف بأن شعب الدقهلية لا يفرط في حقه الانتخابي ولا يتنازل عنه معربًا عن أمله الكبير في مشاركة شعبية واسعة في اليوم الثاني للانتخابات لأبناء الدقهلية لتكون في مقدمة المحافظات لاستكمال خارطة الطريق وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار لمصرنا الغالية.

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