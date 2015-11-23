تقرير - زيدان أكثر استعدادا الآن لقيادة ريال مدريد

(إفي): ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم أن نجم منتخب (الديوك) المعتزل والمدير الفني لرديف ريال مدريد، زين الدين زيدان، بات الآن أكثر استعدادا لقيادة الفريق الأول بالنادي الملكي، عما كان عليه في يونيو الماضي عقب إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن زيدان لم يكن ليعتبر قيادة الفريق الأول "هدية" بعد إقالة المدير الفني الإيطالي في يونيو.

وأشارت إلى أن "مساعدته الآن للفريق، الذي يقف وسط أزمة، ستجعل المهمة أقل خطورة بالنسبة لـ(زيزو) الذي يعرف أن ذلك قد يحدث بسرعة كبيرة"، في ظل الأداء السيئ تحت قيادة رافائيل بينيتث في كلاسكيو أول أمس السبت الذي انتهى بفوز برشلونة على أرض البرنابيو برباعية نظيفة.

وقالت الصحيفة إن: "الجميع يعرف أن زيدان في ريال مدريد هو المفضل" لدى رئيس النادي فلورنتينو بيريز، لقيادة الفريق الأول الملكي.

وبترشيح زيدان لتولى مهام بينيتث في قيادة ريال مدريد، قد يتجنب رئيس النادي الملكي "انتقادات أعضاء النادي" كما سيرضي اللاعبين الذين قدروا كثيرا دور زيزو حينما كان مساعدا لأنشيلوتي (موسم 2013/2014).

ورفض زيدان التعليق على هذه الاحتمالية بعد تعادل رديف الريال أمس سلبيا أمام باراكالدو.

وفقا لصحيفة (ليكيب)، فإن بنيتيز "تحت ضغط" بعدما منى الملكي بالهزيمة الثانية على التوالي، من إشبيلية بثلاثة أهداف لهدفين وبرشلونة بأربعة أهداف نظيفة، ليحصد في جعبته 24 نقطة خلال 12 مباراة خاضها وهو "أسوأ معدل نتائج للنادي منذ موسم 2005/2006".