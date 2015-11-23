تبرئة كاكا من تهمة التهرب الضريبي في إيطاليا

(إفي): قرر أحد قضاة القسم الجنائي بمحكمة ميلانو في إيطاليا اليوم تبرئة البرازيلي ريكاردو كاكا، لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي، من تهمة التهرب الضريبي.

وأشار القاضي إلى أنه لا توجد أدلة كافية تبرهن على قيام كاكا بالتهرب الضريبي، مبينا أن (تاميد سبورت & ماركتينج) هي شركة تعمل بشكل حقيقي وليست وهمية بهدف التهرب الضريبي مثلما كان يعتقد في السابق.

وكانت نيابة ميلانو ومحامي اللاعب، دانييلي ريبامونتي، قد طالبا بتبرئة كاكا في 19 أكتوبر الماضي حيث أشارا إلى أن كاكا منح حقوقه الدعائية إلى طرف ثالث بسبب منافع مادية وليس بغرض التهرب من الضرائب.

يشار إلى أن كاكا اتهم في بادئ الأمر بخلق شركة وهمية هي (تاميد سبورت & ماركتينج) لكي يتهرب من الضرائب الخاص بحقوقه الدعائية.