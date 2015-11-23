ألفيش: برشلونة كان أفضل في الكلاسيكو من مباراة 6-2.. ورونالدو يحب يعيش دور البطل

(إفي): أكد البرازيلي داني ألفيش الظهير الأيمن لنادي برشلونة أن فريقه لعب في الفوز برباعية بيضاء على ريال مدريد بملعب (سانتياجو برنابيو) أول أمس السبت، "أفضل" مما فعل في الانتصار الذي تحقق بنتيجة 2-6 في كلاسيكو موسم 2008/2009.

وظهر لاعب الفريق الكتالوني في مؤتمر صحفي اليوم قبل مواجهة روما غدا في دوري الأبطال الأوروبي، حيث غلب الحديث عن مباراة السبت التي قال عنها "لا أعتقد أن النتيجة تحققت بسبب ضعف المنافس، بل لتفوقنا. قرأنا المباراة بصورة ممتازة، وكنا رائعين في كل الخطوط. بل إننا كنا أفضل من يوم 2-6. تلك كانت مباراة شهدت تقاسما للسيطرة، أما السبت فقد سيطرنا بصورة كاملة".

وبحسب البرازيلي فإن الفوز 0-4 كان دليلا آخر على أن "برشلونة غير كرة القدم منذ بداية حقبة المدرب الأسبق بيب جوارديولا، مستعيدا بذلك "عشق الجماهير".

وأضاف "إننا نطيل أمد هذه الحقبة ولعلها تطول لفترة أطول. إننا أفضل من العام الماضي، لكن ذلك سيكون له معنى فقط إذا ما حققنا ألقابا".

وأبرز ألفيش أن "هذه الانتصارات تضعف كثيرا، لأنها تجعلك تصدق وتفكر بأمور غير حقيقية"، لذا شدد على أنه "إذا لم يتم تحقيق ألقاب بنهاية الموسم، فإنك تتحول إلى مادة للسخرية".

لكنه في كل الأحوال اعترف بأن الفوز في البرنابيو يرفع المعنويات، مضيفا أن "السر" وراءه كان "امتلاك فريق كبير، شجاع، وقوي ذهنيا".

وعندما سئل عن المستوى الحالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال والانتقادات التي طالته بعد أدائه في الكلاسيكو، لا يزال ألفيش يعتبر البرتغالي "لاعبا ذا مهارة متميزة"، لكنه يرى أنه يعاني من مشكلة.

وقال "إن لديه مشكلة تتمثل في الرغبة في لعب دور البطل بصورة أكثر من اللازم. عندما تفوز سيتحدث الجميع عنك، لكن إذا ما خسرت فعليك تقبل الأمر. إذا لم يفز الفريق فهي غلطتك. على هؤلاء اعتياد الأمر".

وعلق على تألق زميله ومواطنه نيمار بقوله "كنت أريد له أن يأتي إلى برشلونة، كي يسطر اسمه بحروف من ذهب مع البرسا".