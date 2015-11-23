بركات يعتذر عن عدم حضور حفل رعاية الأهلي

اعتذر محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق عن عدم حضور حفل الشركة الراعية للنادي الأهلي الذي سيقام يوم الخميس المقبل.

وبرر حازم الحديدي مدير أعمال بركات غياب "الزئبقي" عن الحفل لارتباطه بتصوير أحد البرامج في مدينة دبي الإماراتية.

وأشار الحديدي عبر قناة الأهلي إلى أن بركات تسلم الدعوة، ولكنه اعتذر لإدارة النادي على عدم الحضور.

ويشارك محمد بركات في برنامج "ذا فيكتوريوس" الخاص باكتشاف مواهب كرة القدم، والذي شارك به نجوم عالميين مثل رونالدينيو وديل بييرو.

وستقيم شركة "صلة" حفل رعاية الأهلي مساء يوم الخميس المقبل تحت سفح الأهرامات.