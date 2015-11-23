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جوزيه لـ في الجول: حفل الأهلي؟ يبدو أن إنجازاتي ضاعت في عام ونصف

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جوزيه لـ في الجول: حفل الأهلي؟ يبدو أن إنجازاتي ضاعت في عام ونصف جوزيه لـ في الجول: حفل الأهلي؟ يبدو أن إنجازاتي ضاعت في عام ونصف

تهكم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي على عدم توجيه مجلس إدارة النادي الأحمر دعوة له لحضور حفل الإعلان عن رعاية شركة "صله" للنادي.

وتعاقد الأهلي مع شركة صله لتكون الراعي الرسمي للنادي لمدة ثلاث سنوات مقابل ما يقرب من ربع مليار جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقام حفل رعاية الأهلي يوم الخميس المقبل بالتنسيق مع شركة صله احتفالا بتوقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأحمر عن توجيه دعوات إلى كل من ساهم في إنجازات للفريق على مدار تاريخه، لحضور الحفل تحت سفح الأهرامات.

وقال جوزيه لـFilGoal.com ساخرا: "أي حفل؟ لا أعرف ماذا تقصدون".

وتابع "كنت أول شخص تم دعوته في حفل الأهلي للنادي الأكثر تتويجا في العالم، ولكن الآن بعد مرور عام ونصف يبدو أن إنجازاتي ضاعت ولم تعد مهمة".

وواصل متما "لم يوجه لي مجلس إدارة الأهلي أي دعوات لحضور الحفل، والحقيقة أنني لا انتظر أن يدعوني أحد".

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فيديو اليوم السابع

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