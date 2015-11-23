الأهلي لـ في الجول رفضنا مواجهة بوروسيا دورتموند.. وهذا هو السبب

أكد نادر خليل مدير التسويق بالنادي الأهلي رفض النادي مواجهة بوروسيا دورتموند وديا في الإمارات.

الأهلي تلقى عرضا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في يناير المقبل بالإمارات عن طريق شركة تسويقية.

ولكن الأهلي رفض. ويكشف نادر خليل لـFilGoal.com أسباب ذلك.

وقال مدير التسويق بالنادي الأهلي: "تلقينا عرضا من شركة تسويق من أجل مواجهة دورتموند في يناير بالإمارات وعرضت الأمر على سيد عبد الحفيظ وعبد العزيز عبد الشافي".

وأضاف لـFilGoal.com: "وأبلغني الثنائي بالصعوبة الكبرى لمواجهة دورتموند في يناير وذلك لوجود مسابقة الدوري المحلي وصعوبة تأجيل مباريات الفريق من قبل الاتحاد المصري".

وأتم "ولذلك تم الرفض".