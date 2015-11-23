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يطعن موظفاً ويسرق 200 ألف درهم

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يطعن موظفاً ويسرق 200 ألف درهم يطعن موظفاً ويسرق 200 ألف درهم

احالت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في الجنايات آسيويا عاطلا عن العمل بتهمة سرقة 200 الف درهم من موظف في احدى الشركات العاملة في منطقة القصيص، مستخدما سكينا طعن بها ضحيته لحمله على تسليم الحقيبة التي كان يحمل بها المبلغ المذكور اثناء عودته من الدوام الى البيت.

وأوضحت النيابة العامة في امر الاحالة، أن المتهم تتبع المجني عليه اثناء عودته من مقر عمله الى منزله في منطقة نايف، وصعد معه في مصعد البناية، وحاول سحب الحقيبة التي كانت بحوزته، لكنه فشل نتيجة تشبث الموظف بها، فاخرج سكينا من جيبه وطعن بها الضحية، قبل ان يسرق الحقيبة منه ويفر من المكان.

وافاد المجني عليه بان مدير الشركة سلمه ظهر يوم الواقعة المبلغ المذكور على شكل عملات اجنبية، وطلب منه تحويله الى العملة المحلية وارجاعها الى الشركة، مضيفا انه اضطر الى الذهاب بها الى البيت لان شركة الصرافة القريبة من بيته كانت قد اغلقت ابوابها عندما وصلها، على أمل ان يصرفها ويعود الى الشركة في الدوام المسائي، الا ان المتهم باغته في مصعد البناية التي يسكن فيها واعتدى عليه وسرق النقود التي كانت بحوزته.

من جانبه اقر المتهم في التحقيقات بانه كان يتجول في منطقة نايف قبل تنفيذ جريمته، ويترصد الاشخاص الخارجين من محلات الصرافة، وما ان شاهد المجني عليه يحمل حقيبة بعيد خروجه من محل صرافة، قرر تتبعه وسرقته، مدعيا انه نفذ جريمته لأنه يمر بضائقة مالية وان المبلغ الذي سرقه حوله الى موطنه.

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