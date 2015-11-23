محمد بن زايد يستقبل شيوخ ووجهاء قبائل مأرب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن اليمن الشقيق بسواعد أبنائه وقبائله قادر على التصدي للتحديات وبناء دولته ومؤسساته وفق أسس وطنية يمنية عربية خالصة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مجلس سموه بقصر الشاطئ شيوخ ووجهاء قبائل مأرب اليمنية يتقدمهم سلطان بن علي العرادة محافظ مأرب ويرافقهم العميد الركن مسلم الراشدي قائد قوة تحرير مأرب الذين قدموا الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقوفها بجانب اليمن في المحنة والأزمة الأخيرة التي تسبب بها الانقلابيون وحلفاؤهم ضد الشرعية والإجماع الدولي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بشيوخ ووجهاء قبائل مأرب في دولة الإمارات العربية المتحدة مثمنا لهم هذه الزيارة الكريمة وحملهم تبليغ سلام أهل الإمارات لإخوانهم وأهلهم أبناء محافظة مأرب.

وقال سموه " نحن شاركناكم في الدم وزايد بن سلطان " رحمه الله " سبقنا إليكم .. ونحن معكم يا إخواني بالأمس واليوم وغدا إن شاء الله تعالى .. الله يحفظكم ويحفظ أهلكم وبلدكم بالعز والأمان والصحة ".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كان مساهما ومساعدا لأبناء اليمن في إعادة قراره السيادي والوطني وفق رؤية يمنية تخدم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الاستقرار والبناء والتنمية .

وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " تقف دائما بجانب أشقائها معينة وداعمة لهم في أوقات الشدائد والمحن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن تضحيات أبنائنا وأبناء اليمن وأبناء التحالف العربي لن تذهب سدى وإنما ستؤسس لمرحلة تاريخية مهمة في مسيرة المنطقة تحفظ يمن العرب من التدخلات والأطماع الخارجية وترسخ أسس الاستقرار في المنطقة.

وشدد سموه على أن التحالف العربي مصمم على دعم الحكومة اليمنية الشرعية وتمكينها من أداء أعمالها وأدوارها ومساندتها في تطهير اليمن من الانقلاب والتمرد والتطرف والجهل والعنف وفي الوقت نفسه ندعم الحلول السياسية وتطبيق القرارات الأممية في الشأن اليمني متى ما توفرت النية الصادقة والخطوات الملموسة على أرض الواقع لإنهاء التمرد من قبل الانقلابيين.

من جانبهم قدم شيوخ ووجهاء قبائل مأرب اليمنية الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقفتها القوية والحازمة والتاريخية بجانب اليمن وتقديمها تضحيات لا تقدر بثمن في سبيل أن يبقى اليمن عزيزا قويا أمام التحديات الأمنية والأطماع الإقليمية والمذهبية الضيقة التي تريد الفتنة والخراب لليمن .

وثمن شيوخ قبائل مأرب جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وتوجيهاته في مد يد العون ومساعدة أهل اليمن وإغاثتهم بعد أن تضرروا من آلة الحرب التي شنها المتمردون على السكان الآمنيين .. وأكدوا أن المشاريع والمبادرات الحيوية التي نفذتها وتنفذها حاليا دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن عقب تحرير عدة محافظات يمنية ساهم بشكل أساسي في عودة السكان إلى مناطقهم وعودة الحياة إلى طبيعتها .