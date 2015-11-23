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ديفيد كاميرون يطالب برلمان بريطانيا بالموافقة على الحرب فى سوريا والعراق

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ديفيد كاميرون يطالب برلمان بريطانيا بالموافقة على الحرب فى سوريا والعراق ديفيد كاميرون يطالب برلمان بريطانيا بالموافقة على الحرب فى سوريا والعراق
دعا ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى، البرلمان البريطانى للموافقة على دخول الحرب على داعش فى سوريا والعراق، مؤكدا أنهم سيعملون مع حلفائهم لمواجهة الإرهاب، مشدداً على أن داعش يشكل تهديدا مباشرا عليهم.

وطالب كاميرون فى كلمته أمام البرلمان البريطانى، بضرورة لعب بريطانيا دور أكبر مع حلفائهم لدحر الإرهاب وإنهاء الحرب في سوريا، ومكافحة الارهاب عبر الانترنت عبر تعاون دولى والعمل لمواجهة المخاطر.

وأوضح رئيس الوزراء البريطانى، أنه سيتم توفير 178 مليار استراليى فى 10سنوات القادمة، وزيادة عدد القوات عبر دول العالم بــ30 الف مقاتل وبحلول 2020 إلى 50 الف، وإنشاء كتبيتين لتكون جاهزة للتدخل السريع، مضيفا :"سنضاعف إنفاقنا على أمن الطيران".
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