بالصور.. 2000 شاب يرفعون علم مصر فى جنوب سيناء أثناء توجههم لشرم الشيخ

رفع 2000 شاب وفتاة الذين يشاركون فى أولى أفواج برنامج "رحلات اعرف بلدك" الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، علم مصر بمنطقة رأس سد بمحافظة جنوب سيناء، أثناء توجههم إلى مدينة شرم الشيخ لقضاء 5 أيام بمدنية السلام تبدأ اليوم وحتى السبت القادم.

وحددت وزارة الشباب والرياضة الأماكن التى سيقيم بها الشباب المشاركون فى الفوج الأول خلال فترة تواجدهم بشرم الشيخ، حيث من المقرر إقامة المشاركين من مهرجان الشباب العربى بمدينة الشباب والرياضة، وطلاب جامعة كفر الشيخ فى بيت الشباب، وأعضاء مراكز الشباب والشباب المتميزين فى الأنشطة الثقافية لأسقفية الشباب، وشباب الحكام فى بعض الفنادق.

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ويأتي توجيه وزارة الشباب لرحلات "اعرف بلدك" إلى مدينة شرم الشيخ فى إطار ما توليه من عناية لدعم حركة السياحة بشرم الشيخ، فضلا عن تنشيط حركة السياحة الداخلية وتعريف الشباب المصري بأبرز المعالم السياحية لوطنهم.

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وكان الشباب المشاركون قد انطلقوا صباح اليوم الاثنين من مكان تجمعهم بهيئة إستاد القاهرة الدولى متوجهين إلى شرم الشيخ فى 36 حافلة.



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