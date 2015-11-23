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بالصور.. فى ثانى أيام الانتخابات.. "بيع وشرا وزحمة".. الوجه الآخر لـ"السيدة عائشة"

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" حرص أبناء منطقة السيدة عائشة، على ممارسة حياتهم الطبيعة، بشكل عادى، حيث شهدت الأسواق زحامًا ملحوظًا مقابل ضعف الإقبال على لجان الاقتراع، فى ثانى أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وحرص أبناء السيدة عائشة، التى تضم كتلة تصويتية تقدر بـ160 ألف ناخب، على التوافد على السيارات التابعة لوزارة ، والتى تبيع سلعًا مخفضة، فيما شهدت مواقف الميكروباصات زحامًا شديدًا وسط إقبال متواضع على التصويت.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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