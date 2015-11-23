محكمه النقض تعلن تشغيل خدمات التقاضى وتسديد الرسوم إلكترونيا

قال المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، إن التطور التكنولوجى للمحاكم فى مصر بدأ من محكمة النقض اليوم، لافتا إلى أنه لا غنى عن استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق العدالة.

وأضاف عبد اللطيف، خلال كلمته بمؤتمر توقيع بروتوكول تطوير وميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض، أن الاتفاقية تعمل على التسهيل على وكلاء النيابة ومعاونيهم وسرعة إنجاز القضايا.

حضر الحفل كلا من المستشار عادل الشوربجى عضو مجلس القضاء الأعلى، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والمهندس أحمد جمال نائب رئيس النيابة الإدارية، والمهندس خالد عطار رئيس قطاع البنية التحتية بوزارة الاتصالات، وممثلة الاتحاد الأوروبى وفتحى المصرى رئيس قطاع العلاقات الدولية بمحكمة النقض.

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وتوجه المستشار فتحى المصرى بالشكر للمستشار احمد جمال الدين عبد الطيف رئيس محكمه النقض و وزير الاتصالات الدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهرة و سامح عاشور نقيب المحامين لرعايتهم هذا المؤتمر

وأعلن بدء انطلاق الخدمات الإلكترونية لمحكمة النقض وتشغيلها من محكمة النقض وإليها، ليكون أول انطلاق للتقاضى الإلكترونى فى مصر من خلال، توفير المعلومات غير السرية مثل رقم القضيه ومواعيد الجلسات وتحديد الجلسات وسداد الرسوم إلكترونيا وغيرها من لخدمات خلال وسائل الاتصال الحديثة.



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