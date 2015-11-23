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وزير النقل: إنشاء محطة لتداول الفحم بالبحر الأحمر بتكلفة 140 مليون دولار

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وزير النقل: إنشاء محطة لتداول الفحم بالبحر الأحمر بتكلفة 140 مليون دولار وزير النقل: إنشاء محطة لتداول الفحم بالبحر الأحمر بتكلفة 140 مليون دولار
التقى الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، مع من قيادات شركات أسمنت قنا وأسمنت المنيا والشركة المصرية الكويتية للأسمنت وشركة النصر للتعدين وشركة الأهلى كابيتال وبنك الاستثمار القومى وشركة كونكورد للهندسة وشركة ترافيجورا العالمية، وذلك لإنشاء محطة تداول الفحم بمنطقة الحمراوين بالبحر الأحمر بطاقة إجمالية 15 مليون طن سنوى.

واتفق وزير النقل مع قيادات الشركات فى حضور اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على أن يتم التنفيذ على ثلاث مراحل تنتهى فى 2020 بتكلفة استثمارية 140 مليون دولار لإمداد مصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء بالفحم لتوفير استخدام الغاز، بحيث يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية برأس مال مصدر مليار جنيه وراس مال مدفوع 400 مليون جنيه تشارك بها هيئة موانئ البحر الاحمر وشركة النصر للتعدين.

وخلال الاجتماع، دعا الدكتور الجيوشي قيادات هذه الشركات للاستثمار فى نقل البضائع بالسكك الحديدية، مؤكدا أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتعظيم منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية، على ان يتم اعطاء الاولوية لخط سكك حديد سفاجا/ قنا.
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