أخبار اليمن اليوم .. الإمارات تعلن إنهاء تأهيل دفعة جديدة من المقاومة اليمنية

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير الإخبارية ، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، أنها أنهت تأهيل وتدريب دفعة جديدة من أفراد المقاومة اليمنية للانضمام إلى القوات المسلحة التابعة للشرعية فى اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية قالت فيه: إن متدربى المقاومة اليمنية خضعوا لتدريبات مكثفة على يد مدربين من القوات المسلحة الإماراتية فى مختلف التخصصات. وأضاف أنهم تلقوا تدريبات فى مهارات الميدان والمعركة واستخدام مختلف الأسلحة والأمن الداخلى والطبوغرافيا، إضافة إلى تنفيذ رماية حية فى ميادين الرماية التى أعدت خصيصا علاوة على تدريبات فى الإسعافات الأولية.

وأوضح البيان أن هذا التدريب يعد خطوة لتأسيس قوات مسلحة يمنية قادرة على الدفاع عن وطنها والإسهام فى حفظ النظام فى محافظة عدن، مبينا أنه سيتم إرسال دفعات من الخريجين بعد ترقيتهم إلى ضباط للانضمام إلى الكليات العسكرية وكليات القيادة والأركان لقوات التحالف العربى.

وأفاد البيان بأن منتسبى الدورة البالغ متوسط أعمارهم بين 18 و20 عاما اجتازوا الشروط والتحقوا ببرنامج مكثف أظهروا خلاله مستوى التدريب والحرفية لهذه الكتيبة التى تعد أول كتيبة يمنية يتم تخريجها للقيام بواجبها وحماية وطنها. وقال البيان، إن معنويات منتسبى الدورة كانت عالية للغاية وحماسية ما سهل سرعة استجابتهم للتدريبات التى خاضوها مؤكدا جاهزيتهم للالتحاق بإخوانهم فى الصفوف الأمامية فى القوات الشرعية.

ومن أخبار اليمن اليوم كذلك ،دعوة الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح مساء أبناء محافظة تعز لإيقاف الاقتتال الذى تشهده المحافظة 256 كلم جنوب العاصمة صنعاء.

وقال صالح فى منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد الجمهورية اليمنية وما يعانيه أبناؤها فإننا نجدد دعوتنا لكل أبناء تعز مشائخها وأعيانها وعقالها وسياسيوها ومثقفيها ورجال المال والأعمال فيها إلى توحيد جهودهم وموقفهم والعمل بكل ما لديهم من قدرات وإرادات لإيقاف الاقتتال العبثى الذى تشهده تعز بدون أى هدف".

وتابع نذكر الجميع بأننا دعونا منذ أول وهلة إلى ضرورة إبعاد محافظة تعز عن الصراعات والقتل والإحتراب الذى تخطط له القوى المتآمرة على تعز خاصة واليمن بشكل عام، ويعمل طرفا الصراع على تنفيذ هذا المخطط ". وأشار إلى أن تعز ليست المساحة الجغرافية فقط، بل إنها الثروة البشرية الكبيرة لليمن، وبأنها موجودة فى كل محافظات ومديريات وعزل وقرى الجمهورية اليمنية بأكملها.